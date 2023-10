Tournai des Saveurs, le rendez-vous des gourmands

Dès ce vendredi avec un afterwork

Les réjouissances festives et gustatives débutent déjà ce vendredi, à partir de 19 h, avec un "afterwork des saveurs". DJ Dadel et Stéphane Baert seront aux platines pour animer la soirée.

La journée du samedi sera placée sous le signe de la solidarité avec un repas partagé dans le respect de la mixité sociale. "À nouveau, nous proposons à 125 bénéficiaires du CPAS ou d’autres associations (Pichou Saint-Piat, Œuvres Paroissiales “Notre-Dame Auxiliatrice”…) de profiter d’un repas 5 services à base de produits frais locaux, précise Pascal Delrue, président des Amis de Tournai. À leurs côtés, nous accueillerons 125 autres convives qui, eux, ont payé leur repas, mais aussi ceux des personnes qui sont en situation précaire ou de handicap." Huit chefs seront aux fourneaux pour ce repas partagé: Éric Bonnet, Frédéric De Braekeleer (Un chef à la maison), Mathis Lambert (Le Nou), César Demarez (L’Atelier des Caesaers), Clément Dupont (La force d’un rêve), Brieuc Lavalllée (Le Coin Cottrel), Anthony Andrieu, Yves Deleau (Les Délices de Tonton). L’animation musicale sera assurée par DJ Dadel et le duo Fabien et Sandra.

Exposition "Petit élevage" et marché gourmand

Nouveauté cette année, le samedi de 10h à 18h sous le chapiteau de l’Esplanade de l’Europe: une exposition de Petit Elevage en partenariat avec l’Association des petits éleveurs du Tournaisis. "C’est l’un de nos membres qui a proposé de venir présenter ses animaux, des lapins, des poules, etc. Diverses animations sont prévues durant la journée, et il sera également possible de se faire photographier avec son animal préféré."

Dimanche, une cinquantaine d’exposants seront présents pour le marché de l’artisanat, des produits gourmands et des produits fermiers. "Le marché affiche complet, et nous avons veillé à proposer une offre très large au niveau des produits présentés, tout en misant sur les artisans et les producteurs locaux", insiste Vincent Delrue. La FJA présentera, quant à elle, une exposition de matériels agricoles anciens et actuels.

Le bus des Chefs sera également à nouveau de la partie pour régaler quelque 250 convives entre 12h et 17 h 30. "Seize chefs proposeront, tout au long de l’après-midi, des dégustations à base de produits locaux. C’est un événement qui rencontre un franc succès… tous les tickets ont été vendus en moins de deux heures. La Tournai des Saveurs est devenue l’une des activités phares des Amis de Tournai", conclut Vincent Delrue.