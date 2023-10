Tournai : Bryan Decerf succède à Jean-Baptiste Kins à la tête du restaurant Le British

À 23 ans, son jeune âge n’a pas été un frein dans la succession de l’énergique et "volcanique" Jean-Baptiste Kins, fondateur et patron du British depuis plus de 16 ans. "Il y avait un peu de scepticisme lié à son âge. Mais Bryan travaille au British depuis 7 ans et il connaît très bien le restaurant. Il a de l’expérience et la tête sur les épaules. Je suis heureux de le voir me succéder. C’est une belle histoire car il a tout appris ici", avoue justement Jean-Baptiste Kins.

Le taulier (pour quelques semaines encore) se dit rassuré de connaître celui qui lui succédera. "Je sais qu’il gardera ce qui fait l’identité du British. Je sais aussi qu’il y ajoutera cette petite touche personnelle qui saura sublimer le tout. Le Jedi a terminé son apprentissage et il ne basculera pas du côté obscur de la force", plaisante Jean-Baptiste Kins.

Plus tempéré que son prédécesseur, Bryan Decerf respire la maturité et la force tranquille. Un état d’esprit qu’il devrait insuffler à la nouvelle version du British. Gardera-t-il le nom ? À voir. Conservera-t-il l’esprit du restaurant ? "Les planches de skate qui servent de décoration sont à Jean-Baptiste, j’espère qu’il m’en laissera une, comme un clin d’œil à l’histoire du lieu", reprend le futur patron.

Bryan sait déjà la direction qu’il veut emprunter pour son futur établissement. "On ouvrira du mercredi au dimanche. Je suis jeune mais j’ai justement l’énergie de la jeunesse et je crois être assez sérieux et mature pour passer ce cap important." Un cap qui devrait être franchi entre le 29 octobre (date du dernier service de Jean-Baptiste, avec une petite fête made in British pour finir en beauté) et le 1er novembre (date du premier service de Bryan comme chef). "Je sais qu’il aura la volonté de développer autre chose, peut-être de sublimer la terrasse, qui est l’une des plus belles de Tournai. Je sais aussi qu’il ne déroutera pas les clients", conclut le chef actuel, qui se consacre désormais à sa carrière d’enseignant et au monde du skate, plus que jamais.

