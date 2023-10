Jeu de fer: finale entre Escampeux de Tournai à Masure 14

Dirigée par John Leclercq et Anaïs Favier, la société de jeu de fer de Masure 14 compte 26 joueurs qui évoluent en divisions 1 et 3 dans le championnat de la Fédération de jeu de fer du Tournaisis. Organisé dans les installations du club à la rue As Pois, le 39e tournoi de Masure a été disputé sur cinq planches par 92 équipes auxquelles on peut ajouter 14 inscriptions par sympathie. La finale a mis aux prises les frères Xavier et Damien Cabo, d’une part, Gianni Tonitto et Didier Vancles, d’autre part, soit quatre Escampeux de Tournai. Au terme d’une très belle partie, Damien et Xavier se sont imposés 24 à 18. Quelques prix spéciaux ont été remis par les organisateurs à Esmeralda Lefebvre et Vanessa Vandenulcke (femmes) ainsi que Nygel Carette (jeune). Prochain rendez-vous pour les féristes, les samedi 14 et dimanche 15 octobre au café de l’Impératrice à Tournai pour le 43e tournoi des Amis Brogteux.