"Par cette opération, nous souhaitons mettre en avant le professionnalisme, le savoir-faire et le savoir-être des boutiques et des centres de formation qui au quotidien concourent à la mise en valeur de la beauté, du bien-être et de l’élégance, explique Jean-Claude Bernard. En effet, notre cité abrite bon nombre d’enseignes commerciales qui s’impliquent quotidiennement pour apporter du style, de la distinction et de la beauté dans ce qu’ils proposent à leurs clients."

Plusieurs défilés et d’autres animations commerciales sont prévus. Samedi, à 15 h, une dizaine d’élèves de l’École Communale de coupe et de couture de Tournai, et des participants à l’atelier Tavira by Teresa présenteront un défilé de robes de soirée dans la boutique "Le fil de ma robe", à la rue Royale. La boutique Hedwig, à la rue de l’Yser, proposera quant à elle un défilé de chapeaux. "Particularité, il s’agira d’un défilé libre, par les clients eux-mêmes. Une modiste sera ainsi présente l’après-midi et permettra aux clients d’essayer des chapeaux en fonction de leurs envies et de leur physionomie." Chez Lola & Gaspard, il sera possible de découvrir la nouvelle collection au travers d’une présentation digitale. Pour la première année, le magasin "Au Chapeau Jaune" participera à l’événement. "Deux modèles circuleront, à bord d’une limousine dans le centre-ville en robe de mariée, dont l’une en robe de Cendrillon qui sera présente, dans l’après-midi, au magasin Neverland, à la rue de Courtrai pour une séance photo avec les enfants." Des concours et des avantages surprises seront proposés par une série de boutiques comme BCBG, Art Floral Desablens (une rose offerte aux clients)…