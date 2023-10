Des aménagements envisagés à la sortie de l’échangeur de Marquain (A17), après la mort d’une famille dans un accident

L’accident ayant coûté, en juillet dernier, la vie à Vincent Messiaen et Annick Boulanger ainsi qu’à leurs trois enfants reste dans l’esprit de bon nombre Tournaisiens. D’autant plus que quelques jours plus tard, un autre accident mortel se produisait dans ce même échangeur de Marquain, sur l’autoroute A17 entre Mouscron et Tournai.