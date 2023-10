Coups de cœur des guides de Tournai (40/50): au Crecit, des savoir-faire exceptionnels

En plus de la réalisation de tapisseries contemporaines les ateliers tournaisiens pratiquent également le nettoyage, la conservation (1) et la restauration (2) d’œuvres textiles. Ainsi, en 2017, le petit-fils de Pablo Picasso confie-t-il à l’ASBL la restauration d’une tapisserie de son illustre grand-père. Un travail long (7 000 heures) et exigeant qui fait la fierté du Crecit.

C’est aussi dans ces ateliers, à l’initiative des Amis de la cathédrale, qu’ont été conservées avec beaucoup de talent et de compétence deux tapisseries de la tenture dite "de Jacob" (offerte par l’évêque Mgr De Croÿ à sa cathédrale en 1554). Elles sont exposées dans la chapelle Saint-Louis ( la tunique ensanglantée) et dans la chapelle de prière ( les retrouvailles), en été seulement pour des raisons hygrométriques.

Outre les tapisseries anciennes, l’atelier de conservation se voit confier aussi des textiles religieux, drapeaux, bannières, revêtements de fauteuils, etc.

Ajoutons que l’atelier textile s’est vu adjoindre un laboratoire de teinture de toutes nuances sur différents supports. Ce laboratoire jouit d’une réputation mondiale en ce qui concerne la teinture de laine pour un usage artistique.

Ce lieu d’exception où passion, technique et savoir-faire font perdurer un art qui a fait la renommée de Tournai au XVe reste trop peu connu des Tournaisiens.

À l’occasion de l’opération "art dans la ville", le Crecit est ouvert tous les jours jusqu’au 29 octobre. Du lundi au jeudi de 9h à 16h – Vendredi de 9h à 12h – Samedi et dimanche de 14h à 17 h.

Par la suite, une visite reste possible sur réservation. Vous y serez accueillis par les liciers et licières fiers de leur travail, et heureux de partager avec vous leur passion et leur savoir-faire.

(1) La conservation vise à préserver la tapisserie en respectant son intégrité et en stoppant sa dégradation. Pour combler les lacunes on applique une pièce de lin dans un ton passe-partout à l’arrière de la tapisserie. (conservation des tapisseries de Jacob) (2) La restauration vise à rendre à la tapisserie sa splendeur originale. On retisse donc les éléments détériorés (restauration de la tapisserie de Picasso)