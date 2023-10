Tournai : des "cancheonnes et rien d’eaute…" au Bistrot tournisien

La troupe le "Bistreot Tournisien" est heureuse de vous inviter à son nouveau spectacle dénommé "Des cancheonnes et rien d’eaute !". Les représentations auront lieu en la salle Saint Lazare, chaussée de Lille à Tournai, le samedi 14 octobre et le vendredi 20 octobre à 20h ainsi que les dimanches 15 et 22 octobre prochains à 15 h.