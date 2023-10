Tournai: une semaine pour rappeler que la santé mentale est l’affaire de tous

Le CRP Les Marronniers, le B’eau B’Art, le Bric à Brac, le Centre Local de Promotion de la Santé du Hainaut Occidental, les Habitations protégées du Hainaut, le SPAD Bien Chez Soi et la maison de la culture de Tournai s’unissent autour de la Semaine de la santé mentale. "Et bien la santé, et non la maladie mentale, insiste France Dujardin, coordinatrice du B’eau B’Art. Cette semaine doit être l’occasion de déstigmatiser la santé mentale, et de montrer que c’est l’affaire de tous. Nous avons tous une santé mentale qui peut aller plus ou moins bien… Nous connaissons tous, dans notre vie, des épisodes de troubles de la santé mentale, un petit “coup de mou” que ce soit par un deuil, une séparation, un déménagement, etc. Cela peut être des épisodes transitoires, mais aussi parfois plus importants et longs qui pèsent sur le quotidien et dans les relations sociales… C’est là que les acteurs et professionnels du secteur peuvent intervenir pour éviter que les personnes ne restent avec cette souffrance."