Dans la collision entre deux voitures survenue mercredi vers 13 h 30 à la Barrière de Bury, c’est une habitante de Baugnies, Evelyne Devolder, qui a perdu la vie. Cette dame âgée de 68 ans, épouse de Roger Bossuyt, maman de deux enfants et grand-mère de quatre petits-enfants, se dirigeait vers Basècles quand le drame est survenu. Toute sa famille est bien connue à Péruwelz, mais également dans l’entité leuzoise toute proche.

Au boulevard du Roi Albert, vers 17 h 30, une Vezonienne de 55 ans, Christiane Snauwaert, qui traversait à pied, a été mortellement heurtée par un véhicule.

Cette maman de trois enfants et grand-mère d’un jeune garçon, travaillait depuis peu comme comptable au sein de l’Établissement d’enseignement pour adultes et de formation continue (EAFC) à Ath, où on loue "s on dynamisme et son remarquable professionnalisme." Son décès a profondément choqué ses proches, et également ses collègues.

Aux deux familles si cruellement éprouvées, notre journal présente ses sincères condoléances.