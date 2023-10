A St Maur, la Table d'Eric reste la Table d'Eric!

Pour l’anecdote et pour illustrer le fait que les gènes sautent parfois une génération, les parents d’Éric étaient pépiniéristes, ses fils sont devenus pépiniéristes ; par contre, il a préféré la gastronomie et une de ses petites-filles, âgée de 10 ans, n’a qu’une question à la bouche quand elle est chez son grand-père “ Quand est-ce qu’on fait la cuisine ? ”"!

Ses premiers plats

Dany Boon (notre photo) mais aussi Gérard Depardieu, les Frères Taloche, Roland Magdane ou encore Virigine Hock: les célébrités n’ont pas manqué à la Table d’Eric! ©EdA

Après l’école hôtelière à Tournai, "Mais travailler en salle ne me disait rien !", le Lesdinois privilégie le contrat d’apprentissage, puis les cours du soir en Gestion, pour faire ses premiers plats (!) à la Maison Cobut, traiteur bien connu installé à la rue de l’Yser à Tournai, "Là, j’étais dans mon élément ! J’y ai appris les bases du métier". Divers restaurants, un service militaire notamment effectué aux cuisines du Shape (Mons), ponctuent le parcours d’Éric qui tombe alors sur une petite annonce d’un nouvel établissement à Tournai à la recherche d’un cuisinier. "La Flambée", rue Dame Odile est donc son premier vrai resto, "Je l’ai pratiquement créé et cela a vite marché. Je me suis alors dit: puisque j’en suis capable, autant le faire pour moi-même. J’ai acheté – avec l’aide financière de mes grands-parents – une maison à restaurer à la rue St Martin à Tournai, et j’y ai lancé mon service traiteur".

Une étape qui allait durer 22 ans avant que les difficultés du centre-ville, sa mobilité embouteillée, son manque de parking, finissent par le lasser: "Je faisais souvent des allers-retours Tournai – Lesdain et j’avais remarqué ce beau bâtiment, un ancien café, qui accueillait aussi un magasin de vélos et de mobylettes ; autant dire qu’il fallait tout refaire". Après 2 ans de démarches et de travaux, La Table d’Éric ouvrait ses portes en juin 2001. 22 ans plus tard, le restaurant est loin de les fermer, mais il vient de connaître un moment historique…

Le tour des tables, jamais une corvée !

"Une cuisine française gourmande faite à base de produits de qualité", c’est ainsi qu’Éric Bonnet résume le label qui a fait sa réputation et celle de son (ex) établissement devenu une institution dans le paysage gastronomique de Wallonie picarde, "Dans la mesure du possible, j’ai toujours privilégié les produits locaux. À défaut, je me fournissais à Rungis – par exemple pour le poulet de Bresse – et pour les poissons à la côte belge ou à Boulogne. Je figure au Gault&Millau depuis plus de dix ans mais à vrai dire, c’est surtout le bouche-à-oreille qui a fait ma réputation". Et même s’il ne l’évoque pas lui-même par modestie, il est évident pour quiconque a, un jour, fréquenté la Table d’Éric que la personnalité du chef est pour beaucoup dans cette belle aventure hôtelière et entrepreneuriale, "Ce métier m’a permis de rencontrer tellement de gens, des clients dont beaucoup sont devenus des amis. En fin de service, j’avais l’habitude de faire le tour des tables, pour connaître l’avis des clients, parfois prendre un petit verre. ça n’a jamais été une corvée pour moi, bien au contraire". Mais ne verrait-on pas poindre un soupçon de regret dans ces propos ? "Non, je reconnais que cela me fait drôle, mais il faut savoir faire la passation ", comme qui dirait, savoir passer… les plats"!"