"Le jour où je ne suis pas mort": Nathalie Wargnies plonge dans le coma de Xavier/Élisabeth Gossuin

Le jour où il ne s’est pas réveillé à Anvers

L’histoire vraie de Xavier Gossuin a bouleversé famille et amis. Au moment où il se réveille, il se pense à Anvers, au cœur de la reprise d’une création dans laquelle il est acteur. Sur scène, une tête géante en hologramme "qui mixte toutes les cultures", un danseur vêtu de blanc.

Il ne s’agit ni d’un mirage ni d’un délire. L’artiste a vécu, durant sa plongée dans le coma, un temps mental dont il estime la durée à trois mois. Une histoire dont il se souvient avec précision et qui l’habite toujours aujourd’hui.

Voici plus d’un an, Nathalie Wargnies, auteure et professeure de déclamation et de théâtre, rencontre Xavier Gossuin à l’occasion d’un jury de fin d’études. Elle est impressionnée par le récit qu’il lui révèle. "Serais-tu d’accord pour que j’écrive ton histoire ?"

Les héros d’un amour discret

Le voyage qu’il a effectué dans un ailleurs, elle s’en rend compte très vite, est avant tout une page d’amour, de puissants liens familiaux, amicaux. Avec l’accord de son interlocuteur, Nathalie interroge les proches, celles et ceux qui ont vécu de près cette période dense, douloureuse. L’anxiété, l’espoir, la terreur, l’affection les animent tous. Dix voix, dix écrins de confidences, d’émotions, de peurs, d’impressions intimes. Plus de cinquante heures d’enregistrements. "Ma décision a été de donner la parole à chaque personne, suivant la chronologie des faits. Tout le monde est le héros d’un amour discret pour celui qui risque de s’en aller sans se réveiller. Celui qui me confie aussi son histoire parallèle, vécue à fond dans un ailleurs."

Le livre qui vient de paraître est un "récit d’amour à dix voix, un contretemps et trois mouvements." Jean-Luc Dubart en a écrit la préface et la postface en dialogue avec l’auteure. Cernés de poésie, les dix témoignages écrits à la première personne révèlent le chemin de souffrances et d’espoirs qui fut celui d’une communauté aimante. Le dessin de couverture de Michèle Lenoir laisse place à l’imaginaire du lecteur. Les lettrines (premières lettres des dix prénoms) sont les créations de Julie Wattelaine, étudiante à Saint-Luc.

En scène ce week-end

Ce samedi 7 octobre (18 h 30) et ce dimanche 8 octobre (11h et 16 h), le spectacle "Le jour où je ne suis pas mort" sera mis en scène et interprété par Nathalie Wargnies, avec chorégraphie et danse d’Élisabeth Gossuin et Henri Culot. Au violon, Camille Soenen. Les créations musicales sont de Martial Host. Par ailleurs, le livre (éd. Filipendule) sera présenté par Jean-Luc Dubart le 19 octobre à 19 h, à la bibliothèque d’Antoing.

"Le jour où je ne suis pas mort", réservations http://my.weezevent.com. Danses et Cie, place Gabrielle Petit. 069 840 186