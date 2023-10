Jérémy Dubart reprend la boulangerie Maes à Rumillies (video)

Fabrice Maes pourra ensuite profiter d’un repos bien mérité. "Il aurait souhaité continuer et il l’aurait fait encore bien des années, mais sa santé ne le lui permet plus".

Pas de bouleversement

Celui qui, à côté de sa nouvelle activité, tient une boulangerie à Renaix depuis neuf ans, désire rassurer les clients: leurs habitudes vont rester les mêmes. "J’ai pu découvrir que la méthode de travail de M. Maes, qu’il suit depuis plus de 30 ans, est totalement opposée à la mienne. En Flandre on fait des pains très aérés, alors qu’ici c’est plus compact. Je vais maintenir ce qu’il a mis en place et qui a fait son succès. Cette boulangerie est très réputée pour son pain."

Jérémy Dubart s’est également engagé à ne pas changer le nom de la boulangerie. Et toute l’équipe, composée de cinq vendeuses et trois ouvriers, continuera à y travailler. "En plus de cela j’ai engagé un chef pâtissier, Jérémy Baas, qui sera mon bras droit et fera en quelque sorte office de directeur lorsque je serai à Renaix". Le nouveau patron, qui a remporté il y a quelques mois le concours de meilleur artisan de la Fédération francophone de boulangerie-pâtisserie, tentera tout de même d’apporter l’une ou l’autre nouveauté. "Si ma façon de faire va bel et bien rester à Renaix, on va tout de même lancer à Rumillies une gamme de pain avec du levain. Il y a eu des demandes dans ce sens et c’est quelque chose que j’apprécie faire. Enfin, on va aussi petit à petit affiner la gamme de pâtisseries".

Jongler entre ses deux sites

En étant à la tête de deux boulangeries, Jérémy ne pourra forcément pas être partout à la fois. "Je serai une fois à Renaix, une fois à Tournai. Mais je n’ai pas d’horaire fixe. Si je sais que je peux compter sur deux équipes très performantes, ne dit-on pas aussi que les souris dansent quand le chat n’est pas là ? Ainsi ils ne sauront jamais à l’avance où je suis" s’amuse-t-il. Le nouveau patron, en plus des commandes déjà disponibles par téléphone, compte, comme à Renaix, ouvrir un webshop: "Les gens peuvent commander et payer, toujours pour le lendemain, et n’ont ainsi plus qu’à venir chercher leur commande". Il a également créé une page Facebook: "Les anciens patrons n’en avaient pas. Elle nous permettra de communiquer sur notre gamme et nos nouveautés".