Covid en Wallonie picarde: plus de cas, moins méchants

"Mais dès ce vendredi 6, une vaste opération de sensibilisation va être lancée" explique Lara Kotlar, chargée de communication pour l’Agence, "Et dès le lundi 16 octobre, cinq centres ouvriront en Wallonie, dont un à Tournai (suivez le guide ci-dessous). Ceci étant, il est toujours possible de se faire vacciner chez les pharmaciens et les médecins généralistes participants " ; sachant que les médecins sont peu nombreux.

Notre interlocutrice insiste cependant: "Aucune convocation ne sera envoyée, l’initiative doit venir des citoyens. Et les centres ne seront ouverts que durant un mois (jusqu’au 10 novembre)".

Vous attendez-vous à un afflux massif ? "C’est difficile à prévoir mais la semaine passée, 20 000 personnes se sont fait vacciner en Wallonie et, depuis l’ouverture du call center pour la prise de rendez-vous, les téléphones chauffent".

No stress dans nos hôpitaux

Le nombre d’infections augmente, c’est un fait, mais cette recrudescence se marque-t-elle aussi au niveau des hospitalisations ?

"Nous n’avons aucun cas en réanimation, précise d’emblée Ève Dufrasne, infirmière hygiéniste au Chwapi. En revanche, nous relevons clairement davantage de cas dans notre service de gériatrie. C’est-à-dire que des personnes sont hospitalisées suite à des symptômes variés (dégradation de leur état, confusion, etc.,) et lorsqu’elles font le test, on s’aperçoit qu’elles sont Covid positif. Elles sont isolées mais tout en restant en gériatrie".

Une situation également observée au CHMouscron. Ces cas concernent donc essentiellement des personnes à risques, patients âgés ou immunodéprimés, obèses, etc.

Les hôpitaux se préparent-ils à des mesures particulières ? "A priori pas, rassure Ève Dufrasne, deux éléments nous rendent plutôt optimistes : le virus circule beaucoup mais s’avère de ce fait aussi moins virulent et par ailleurs les campagnes précédentes de vaccination ont pour effet de renforcer l’immunité de la population".