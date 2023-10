Le concile Vatican 2 (1962- 1965), opéra de nombreux changements à l’intérieur des églises. À cette époque disparurent chaires de vérité et bancs de communion. Un maître-autel fut aménagé pour être désormais tourné vers l’assemblée, l’ancien autel devenant souvent un "meuble à admirer".

Formant balustrade séparant le chœur (réservé aux prêtres) de la nef où s’assemblaient les fidèles, le banc de communion supportait une tablette basse et longitudinale avec nappe en dessous de laquelle chaque fidèle glissait les mains. Agenouillés, ces fidèles recevaient sur la langue l’hostie de la communion des mains du prêtre circulant de l’autre côté du fameux banc.

À notre connaissance, une seule église de Tournai a gardé intact son fameux banc de communion: c’est l’église Saint-Nicolas, rue du Château, hélas fermée au culte depuis de nombreuses années. Grâce à certains bénévoles (citons notamment les orthodoxes) et à des affectations temporaires, le bâtiment est encore dans un bon état contrairement à la Madeleine notamment.

Notre photo est donc assez surprenante. On y voit ce banc de communion en chêne datant du début du XVIIIe siècle. Des panneaux en avant-plan représentent des sujets eucharistiques parmi lesquels Abraham et Isaac, les sacrifices de Caïn et Abel, les pains de proposition, le calice surmonté de l’hostie, un agneau crucifère ou encore des épis et raisins.

L’église Saint-Nicolas est d’une grande beauté dans sa simplicité et mériterait un sort bien meilleur.

De temps en temps, à la faveur d’un concert, d’une exposition ou d’une visite guidée, elle est ouverte au public. C’est l’occasion inespérée d’aller la visiter. Nul doute que vous serez très agréablement surpris par ce sanctuaire, surnommé "église du château" conçu dès le début du XIIIe siècle en style gothique tournaisien avec une tour achevée un siècle plus tard.

Notre coup de cœur, rarement visible, – mais il le sera justement ce week-end à la faveur du collectif Garage qui expose "Faits divers" dans le cadre d’Arts dans la ville -, n’a donc que plus de valeur… sans doute sentimentale.