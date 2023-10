Le 4 décembre 2018, Jérôme (nom d’emprunt) se rend à la police pour dénoncer Fabrice (nom d’emprunt). Ce dernier lui aurait prêté des éléments d’outillage volés au préjudice de son travail (CPAS) et il ne veut pas être l’auteur d’un recel. Cela ne plaît évidemment pas au prévenu, puisqu’après enquête, les objets sont bien issus d’un vol. L’homme est donc viré de son job.

Pour se venger, Fabrice va adresser une lettre à l’employeur de Jérôme, responsable d’un centre de contrôle technique, en dénonçant toute une série de griefs. "Il indique que mon client arrange des contrôles et qu’il détient un hangar privé dans lequel il prépare des véhicules de rallye et que cela n’est pas conforme aux normes. Ce sont des faits exagérés ou erronés", explique le conseil de la victime. Mais cette correspondance interpelle tout de même l’employeur. Jérôme est envoyé dans un autre centre de contrôle technique. Malgré cela, les relations avec son chef se dégradent, "car la confiance est rompue", et celui-ci se fait licencier le 12 avril 2023. "Le prévenu n’hésite pas à narguer Monsieur qui se retrouve au chômage. Les imputations faites par l’individu à l’encontre de la victime ne sont pas démontrées. La lettre était purement calomnieuse".

Un débat non-nécessaire, il y a vengeance

Récolter ce que l’on sème, la réponse du berger à la bergère ou encore ne faites pas à autrui ce que vous n’avez pas envie que l’on vous fasse. La défense met en avant ces trois expressions dans le début de sa plaidoirie. "Les imputations du prévenu ne sont pas fausses. Il s’est avéré que la partie civile faisait effectivement passer des contrôles arrangés pour son ex-épouse. Amateur de rallye, il possède également un hangar privé et cela ne peut aller de pair avec son métier. La première mesure a donc été de l’envoyer dans un autre centre. Puis, l’employeur a jugé que sur le plan déontologique, il y avait des manquements. Jérôme a été licencié. Je me questionne sur le terme de calomnie. Je demande l’acquittement ou un sursis simple". L’avocat de la partie civile réplique en confirmant ce que le procureur du roi à tendance à penser: "Fabrice a simplement voulu se venger. Il l’a d’ailleurs avoué à l’une des collègues de son ex-ami. Son intention était parfaitement méchante".

Six mois de prison sont requis. Le jugement sera rendu le 6 novembre.