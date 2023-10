"Généralement, beaucoup terminent les cours en raccrochant leur instrument, car ils ne marquent plus d’intérêt à jouer. On veut essayer de changer cela", indique Thomas Van Ingelgem, directeur de la Royale Cécilia d’Ere et animateur du camp. Dans la même veine que l’an dernier, les musiciens amateurs et confirmés peuvent participer à une ou aux deux formules d’orchestre proposées durant la première semaine de Toussaint. "D’habitude, le camp était organisé en été, mais on s’est adapté au nouveau calendrier scolaire. Cela avait plutôt bien marché avec 60 inscrits".

Deux concerts publics

Le niveau débutants/enfants avec minimum deux ans de pratique est programmé de 9h à 12h30. Après le repas de midi, l’association Ocaria prend en charge les participants. À partir de 18 h, niveau avancé avec minimum cinq ans de pratique. "Le vendredi soir, un concert est prévu au conservatoire. Le samedi, on a planifié une journée récréative (optionnelle) à Bellewaerde. Et enfin, le dimanche matin, il y a un concert de clôture à la salle culturelle d’Ere".

Pour assurer l’encadrement, trois autres animateurs accompagnent Thomas Van Ingelgem: Éric Pollet, responsable de l’ensemble musical du Plat d’Or ; Charles Michiels, directeur musical de la Royale Harmonie communale d’Hollain et professeur aux Conservatoires Royaux de Bruxelles et Mons ; et Emma Duret, jeune trompettiste tournaisienne qui a repris la Musikaine au mois de septembre.

Le défi est de taille, car ces formateurs doivent s’adapter. "En fait, on sélectionne à l’avance des morceaux qui sortent du classique. Ceux-ci ont parfois des besoins bien spécifiques en termes d’instruments ou qui requièrent des exigences techniques. Mais, on ne sait pas ce qu’on aura comme instruments dans l’orchestre".

85 € (comprend les répétitions du lundi au vendredi de 9h à 12 h 30 et/ou de 18h à 22 h). En option: repas du soir à 35 €/journée détente à 45 €. Inscription: rcere@outlook.fr - 0479/17.72.58.