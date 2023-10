Début des travaux du commissariat de Tournai

Paul-Olivier Delannois est également très fier du lancement de ces travaux. "C’est un projet qui a eu pas mal de bâtons dans les roues dès le départ. Enfin on le voit avancer !" Le bourgmestre de Tournai se réjouit du développement de la ville dans lequel s’inscrivent ces travaux. "C’est aussi la possibilité de voir un chancre éliminé. Il s’agit véritablement de tout un quartier en rénovation. La preuve avec, à côté et en face de nous, ces Bastions flambant neufs et les boulevards qui ont connu une réfection. Il y a également des projets de logements qui sont en cours de réflexion au niveau des silos."

Fin des travaux prévue le 31 décembre 2025

C’est en toute fin 2025 que les travaux devraient être terminés. Mais le chef de corps en poste depuis avril dernier préfère rester prudent. "Avec de tels projets, on n’est jamais à l’abri d’une surprise. Si l’on reste confiant pour le chantier, ce n’est que le jour de l’inauguration que l’on pourra pleinement se féliciter de tout ce qui a été réalisé." Même son de cloche chez Tradeco et Derthe, associés pour la réalisation de ce chantier. Ceux-ci restent positifs et assurent vouloir tout mettre en œuvre pour atteindre le délai prévu. Si rien n’indique pour l’instant que ce dernier sera prolongé, les aléas inhérents à la construction n’excluent pas que le chantier puisse être prolongé de plusieurs semaines ou mois. "On débute actuellement la démolition, précise David Deligny, directeur de chantier chez Tradeco. On a une belle collaboration avec les Bastions pour gérer celle-ci et on va minimiser les impacts pour la population et les visiteurs." La proximité du centre commercial constitue un véritable challenge. "C’est un environnement exigu qui connaît un passage quotidien important de véhicules, souligne Romuald Gasperini, adjoint à la direction chez Derthe. De notre côté, on aura quand même un gros charroi de matériaux, ce qui peut rendre la cohabitation compliquée." David Deligny relève une autre potentielle difficulté du chantier: "On est occupé de préparer les pieux pour les fondations. En étant dans le Tournaisis, on croise les doigts pour qu’il n’y ait pas trop de roche, ce qui rendrait la réalisation des faux puits plus complexe. Mais tout se met en place au niveau exécution et il y a une bonne entente avec les bureaux d’architecture autour de la table."