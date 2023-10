Tournai: Arts dans la ville avec Jean-Jacques Bourgois et Sophie Ronse

L'harmonie duelle

Jean-Jacques Bourgois, peintre et dessinateur, a enseigné dès 1981 à l'Académie des Beaux-Arts avant de s'en aller, foudroyé par un arrêt cardiaque, trois années plus tard. Il avait 38 ans. Aujourd'hui, son fils Gauthier fait renaître son patient travail de chercheur de sens. "Il interrogeait profondément son rapport au monde, souligne le scénographe. Sa peinture et lui ne faisaient qu'un."

C'est à la demande de Sophie Ronse, son amie sculptrice et dessinatrice, que cette exposition en duo a été réfléchie, préparée, montée. Sophie confirme: "C'est important pour moi de faire vivre l'œuvre de Jean-Jacques, c'est un signe d'espoir. Entraîner un autre artiste dans l'aventure d'une exposition renforce l'œuvre de chacun, permet une cohabitation bienvenue, l'éveil d'échos insoupçonnés."

Les céramiques de Sophie Ronse convoquent un art organique, la spirale, la sphère. Elles ont l'audace de signifier tout un paysage vu de très haut, là où une tribu cachée rêverait de champs, de marais, courbes et collines. Elles révèlent les gestes millénaires de l'artisane tout en inventant l'émergence d'un ailleurs. "En créant, je vois ce qui a lieu avant le geste, pendant le geste ; en cours de travail arrivent d'autres éléments, l'indissociable imaginaire", précise l'artiste. Le regard du visiteur rejoint les mondes intérieurs de Jean-Jacques Bourgois, un tableau noir troué de rosée, une suite de lueurs à venir, sous le gris de la brume, entre les ombres végétales. En vitrine, carnets de dessins et pages minutieuses creusent le réel, l'envers souterrain, le vertige. Chez l'une comme chez l'autre, s'impose une géométrie maîtrisée, avec des outils distincts, une réflexion porteuse d'ancrage et de ferveur.

Sophie Ronse accueille le bleu dans ses récents dessins. Tant de bleus: cobalt, ciel, ardoise, nuit. Et un nid de rouge en contraste. "L'immédiateté du dessin m'entraîne vers une gestuelle libératoire, une autre cartographie", confie-t-elle. Les dessins de Jean-Jacques Bourgois, après l'exploration de l'obscur, font jaillir la lumière issue des plis de l'espace. "Des paysages ultimes, une mise en abyme de sa vie de chercheur en train de résoudre l'impasse, l'énigme", songe Gauthier, interrogeant le chemin artistique de son père.

Arts dans la ville au n° 14 rue des Sœurs Noires, jusqu’au 29 octobre, le week-end, et sur rdv. au 0473 33 20 51 et 0476 48 16 80.