Les pompiers de Tournai trop peu nombreux pour un incendie… à 500 mètres de la caserne !

"Le poste de Tournai n’a pu envoyer qu’une citerne avec deux agents parce que les trois ambulances, le véhicule de balisage, l’autoéchelle (pour renfort à l’ambulance) étaient en intervention, dénonce le syndicat SLFP. Ainsi, dix pompiers tout comme deux autres chargés de la destruction d’un nid de guêpes étaient hors de la caserne ! Il s’agit du troisième incendie durant le mois de septembre pour lequel le poste de Tournai n’est pas parvenu à assumer ses missions d’urgence, à offrir l’aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats. La caserne de Tournai n’a jamais la capacité d’assurer deux missions importantes en même temps. Elle fonctionne régulièrement avec 13 agents de garde. Si on prend en compte les trois ambulances (soit 6 personnes), il ne reste plus que 7 pompiers pour assurer un départ incendie complet, à savoir une autopompe qui nécessite 6 personnes et une auto-échelle avec deux 2 personnes… il manque donc un agent pour intervenir sur un incendie. Sans rappel de renforts d’autres casernes, il n’y a pas de départ incendie complet possible et pas de véhicules techniques disponibles… La situation devient donc extrêmement préoccupante ! Et lorsque les autres casernes viennent en renfort à Tournai, qui prend en charge les interventions sur leurs territoires ? "

L‘organisation syndicale pointe un manque d’effectifs. "Depuis 2015, on note une diminution du personnel alors que les interventions augmentent sans cesse. La zone de secours de Wallonie picarde a perdu 260 agents volontaires alors que le nombre d’agents professionnels a augmenté seulement de 126 agents. Il y a donc une diminution de 134 agents opérationnels depuis la création de la zone", déplore le SLFP.