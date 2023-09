Tournai: des artistes dans la lumière grâce à Arts dans la ville

L’éducatrice spécialisée au Centre Cerfontaine a une fibre artistique prononcée et une volonté tenace de transmettre sa passion aux bénéficiaires qui choisissent l’atelier Indigo. "Les participants à l’atelier artistique sont des personnes qui vivent en semi-autonomie, mais qui ont besoin d’activités pour s’occuper"

©EdA

Un besoin qui se comble par le pinceau, le crayon ou même les mains en général. "Dans notre local, on expose environ soixante œuvres réalisées par 22 de nos occupants." 22 artistes qui ont choisi la peinture, le dessin, l’aquarelle, la gravure sur bois, l’argile ou même l’informatique pour laisser libre cours à leur imagination et leur créativité. Plus étonnant encore au QG de l’atelier Indigo, la création artistique sur circuit électronique ou le détournement de tableau.

©EdA

Guillaume a ajouté un O.V.N.I et son faisceau lumineux sur une toile existante. "C’est un vaisseau qui explore la planète Terre ", précise l’intéressé. Surréaliste ? Un peu. Mais l’art, c’est toujours au bon vouloir de l’artiste. "Ça me détend et me fait plaisir de montrer mon travail. "

©EdA

Parmi les autres bénéficiaires à exposer, Angélique a été particulièrement productive, avec six œuvres rien qu’à elle seule. L’artiste accepte timidement de se livrer. "Exposer, ça me plaît. Je me sens bien quand je peins ou quand je dessine."

©EdA

Son éducatrice confirme: "Angélique fourmille d’idées. Elle se sous-estime beaucoup pourtant, elle est capable de faire de très belles créations", qui n’ont parfois rien à envier à certaines œuvres exposées en galerie. Son tableau inspiré des couleurs de Mondrian en est un bel exemple. C’est aussi pour découvrir leur travail qu’un petit crochet par la rue de Monnel est souhaitable, voire incontournable. Ça tombe bien, l’atelier Indigo est ouvert le lundi et mardi (9h-15h30), le mercredi (13h30-15h30) et les samedis 30 septembre, 14 et 28 octobre (14h à 17h). "La vitrine éphémère de notre local commence à nous assurer une petite visibilité. On a souvent participé à Arts dans la Ville en tant que visiteurs ou spectateurs, jamais en tant qu’artistes ou créateurs. C’est une belle reconnaissance pour notre centre et pour toutes les personnes qui passent par l’atelier", conclut Sabrina.

Preuve que l’art méprise les frontières et les préjugés. Le meilleur moyen de s’en rendre compte reste (évidemment) de pousser la porte du 23, rue de Monnel.