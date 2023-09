Dix ans requis à l'encontre d'un Cominois pour six coups de couteau

La lame du couteau faisait 20 centimètres et les coups portés, principalement au thorax, avaient un caractère létal. La victime s'en est tirée, mais tous ces éléments ne plaident pas en faveur du prévenu.

"Je voulais me défendre. Ou plutôt je voulais défendre mes amis." Sauf que le jeune homme ne dit pas de quoi il voulait les défendre. La préméditation s'expliquerait par le fait que Sam avait d'abord quitté les lieux où il se trouvait pour aller chez lui, prendre le couteau et revenir vers la voiture dans laquelle était assis l'autre homme. La défense de Sam précise qu'à la base, le différend n'impliquait pas son client, mais que ce sont ses amis qui étaient en dispute avec la victime.

La partie civile indique que sans soins, son client serait mort. "Il a encore aujourd'hui des séquelles respiratoires et fait des cauchemars."

Danger pour la société

Le ministère public n'a pas été tendre non plus. "Quand la police est arrivée, la victime saignait beaucoup au niveau du thorax et au bras. Il y avait une flaque de sang à côté de la voiture. Monsieur parle presque de légitime défense. Or, les images de vidéosurveillance montrent qu'il se jette sur la victime et qu'il y a de l'agitation dans la voiture. Il donne des coups et repart en courant. Le différend est banal. La victime, quelques minutes avant les faits, aurait sorti une barre de fer. Après, le prévenu n'essaie pas de savoir ce qui se passe. Il va chez lui et revient avec un couteau alors que la victime ne se présente plus avec une arme à la main. Après les faits, sans doute pour faire le beau, le prévenu a envoyé des messages à une copine pour raconter son exploit. L'intention homicide est manifeste quand on voit ses déclarations au juge d'instruction. Monsieur représente un danger pour la société et n'émet pas de regrets. Je requiers dix ans."

Chez les proches du prévenu, l'émoi était manifeste. Selon la défense, il n'y a jamais eu d'intention de donner la mort. "Nous sollicitons le sursis probatoire pour ce qui excède la détention déjà subie, 14 mois au total. Mon client est reparti chez lui de manière stupide pour se saisir d'un couteau et aider ses copains. Des coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité, ça oui, mais l'intention de tuer, ça non."

Sam a pris la parole pour dire qu'il regrettait son geste. Jugement le 26 octobre.