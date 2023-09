Coups de cœur des guides de Tournai (38/50): Anna Boch, vous connaissez ?

Son frère Eugène fut ami intime de Van Gogh qui lui fit d’ailleurs son portrait, le poète ou le peintre aux étoiles. C’est ainsi qu’Anna achètera à Van Gogh, 5 mois avant le décès de celui-ci, le seul tableau vendu de son vivant: la vigne rouge à Montmajour, aujourd’hui au musée Pouchkine à Moscou.

Cultivée, ayant beaucoup voyagé, musicienne, fortunée, possédant même sa propre voiture et artiste peintre, Anna Boch s’est aussi montrée mécène. Elle fut la seule femme du Cercle des XX, groupe belge prônant la peinture avant-gardiste à la fin du XIXe siècle.

Le musée des Beaux-arts de Tournai a prêté à Ostende une de ses œuvres: "le bouquet au bénédicité" (1909). Le bouquet aux fleurs variées qui se fond dans une tendre gamme chromatique de roses est placé dans un vase à motifs posé sur un guéridon recouvert d’un nappage imprimé. Une douce lumière entre par la fenêtre et crée une atmosphère chaleureuse et intimiste dans la pièce. Sur le mur du fond sont accrochés plusieurs tableaux selon la mode "touche-touche" en vogue à l’époque. Le tableau du milieu derrière les fleurs est une œuvre de Charles De Groux qu’Anna Boch lui avait achetée: Le Bénédicité. Titre qu’elle a repris dans l’intitulé de son bouquet de fleurs. Le tableau ne fait pas partie du legs Van Cutsem mais est un don de l’artiste au musée de Tournai.

Le coup de pinceau sûr est à la fois sensible et fort, donnant une belle écriture impressionniste à l’ensemble de l’œuvre. Plus tard, Anna Boch sera influencée par les peintres pointillistes comme Seurat à qui elle achètera Un dimanche après-midi à la Grande Jatte ou les luministes comme Émile Claus. (Voir coup de cœur 34 de 30 août)

Anna Boch a réalisé une œuvre dense. Reconnue en son temps comme artiste internationale, elle a marqué fortement son époque. L’exposition d’Ostende (à voir jusqu’au 5 novembre) redore la production magnifique et impressionnante d’Anna Boch.