Patro Notre-Dame Auxiliatrice à Tournai: une belle reprise et presque 80 ans

Changement, le duo A. Bomolo – J. Goossens a laissé la présidence à Emeline Bray, au patro depuis ses six ans, animatrice durant plus de six années et qui fourmille d’idées afin qu’"avec nos valeurs de fraternité, de générosité, d’esprit de groupe et d’entraide, nous puissions nous investir en soutien à des institutions de service".