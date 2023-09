Les toiles frangées de Jacques Trovic à Tamat Tournai

Humanisme et fantaisie

Jacques Trovic (1948-2018) se voue très tôt à un art textile dont les gestes le passionnent dès l’enfance, auprès d’une mère et d’une sœur aînée occupées à coudre, broder… Il suit les cours de peinture et de tapisserie de l’académie de Saint-Amand-les-Eaux et y découvre également la mosaïque. Deux années de travail ont été nécessaires pour une première œuvre en fils de laine, "La scène espagnole".

La reconnaissance ne tarde pas: dès 1970, il reçoit des commandes et travaille sans cesse à des réalisations qui s’inspirent de la vie sociale (ruralité, folklore, cirque, course hippique), de régions de France (Corse), de portraits (dont plusieurs mosaïques, la mineuse, la majorette).

Concepteurs de l’exposition, Bruno Gérard et Robin Legge ont connu l’artiste, disparu voici cinq ans. "Il s’intéressait à ce qu’il avait connu, l’école ancienne, les métiers, les enfants et les animaux du cirque, le travail dans la mine, offrant de la sorte une histoire sociologique de la France", précise Robin Legge. Pour Bruno Gérard, qui l’a côtoyé dès 2009 à La Pommeraie (Belœil), "Jacques Trovic voulait concrétiser son rêve d’exposer à Tournai, au musée de la Tapisserie. Il a mis dans ses travaux tout ce qui l’animait, ses goûts personnels. C’est le reflet d’une vie, il montre un monde qui s’efface, qui s’éteint, avec l’authenticité de ce qu’il voit très près de lui." Tout l’intérêt de l’installation réside dans une attention vive à l’époque, aux dimensions et contrastes, à la foison des scènes. L’éclairage ambiant permet une excellente perception des détails: écriture inversée, signature soleil, matières textiles et métalliques, de l’acier au molleton, de la soie à la corde de jute. "Le cheval de Troie" est intégré aux tapisseries tournaisiennes anciennes, le thème et les nuances trouvant des relais bienvenus.

Si sa dernière œuvre s’intitule "Le métro parisien", la rétrospective propose un itinéraire à la découverte de cinquante réalisations. Il est navrant d’apprendre qu’en cette année 2023, la maison de Jacques Trovic, située à Anzin, a été incendiée, et avec elle ont disparu des documents et correspondances qui s’avéraient précieux. Les œuvres, elles, avaient été heureusement sauvegardées en lieux sûrs.

Tamat, 9 place Astrid, jusqu’au 28 janvier 2024. 069 234 285 info@tamat.be.