Froidmont : 150 ans pour la royale harmonie-fanfare

"Les animations débuteront à 16h avec une exposition de photos retraçant les différents moments marquants de l’harmonie. Dans le même temps, des activités seront organisées pour les plus jeunes et encadrées par l’ASBL “Happy Nanny”".

À 19 h 30 se tiendra le premier rendez-vous musical en compagnie des élèves de la société – ils sont une bonne vingtaine – qui donneront un petit concert. "Ces jeunes viennent toutes les semaines à l’école du village apprendre le solfège pour ensuite passer à l’initiation de l’instrument. Quand le nombre est suffisant nous pouvons mettre en place un petit orchestre dans lequel il y a évidemment plusieurs niveaux. Le but principal est qu’ils puissent jouer ensemble avant de rejoindre l’harmonie et surtout s’amuser. Ceux qui ont un niveau plus avancé constituent le moteur pour les autres et cela forme une belle cohésion. Cette école de musique constitue le véritable poumon de l’harmonie. Sans elle, il serait très compliqué d’avoir du sang neuf dans nos rangs". Revenant à la programmation, c’est le groupe Patchwork qui clôturera cette première journée d’anniversaire. Ce "coverband" explosif assurera l’ambiance avec leurs arrangements originaux.

Festival musical dominical

Le dimanche 1er octobre sera consacré au festival musical. Sur le coup de 11 h 30 un drink "anniversaire" sera offert. Une restauration est également prévue, mais sur réservations préalables. Quant au menu musical de cette journée, il s’établit comme suit: la société Royale Philharmonique de Moustier à 12 h 30, la Royale Cécilia d’Ere à 14 h, la fanfare qui vit à 15 h 30 et la Royale Harmonie Fanfare de Froidmont à 17 h. À l’issue de cette dernière prestation, une distribution de distinctions honorifiques gratifiera les musiciens fidèles à la société. Ce concert sera aussi le dernier en qualité de chef pour Jean-Nicolas.

