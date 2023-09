Agenda Wapi: les 24H de Mouscron, Place aux Marionnettes, Parcours d’artistes, et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

De nombreux événements et festivités feront vivre, ce week-end, la Wallonie picarde. Avec notamment comme points d’orgue: Les 24 Heures en course libre de Mouscron, Place aux Marionnettes (Tournai), Parcours d’artistes (Flobecq). Retrouvez l’agenda complet des activités organisées dans votre région, et concoctez votre propre programme !