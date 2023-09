D’alizé à zéphyr

"Autour du thème choisi, des propositions ont émergé en vue de rejoindre un public de tous les âges, précise Thomas Coumans, l’un des responsables de Silex. Dès 14 h 30, le site deviendra un terrain de jeux poétique. Piano en accès libre, micro ouvert, objets éoliens, mobiles, et partout l’écriture. Cette activité s’adresse aux familles, à tous ceux qui souhaitent participer à l’élan créatif."

Le programme varié ne se limite pas à cette pluie d’activités. Il intègre des temps d’écoute et de partage, la danse, la chanson, l’image, le mouvement. De 14 h 30 à 16 h 15, dans une petite salle, le public pourra se relayer autour d’une expérience dansée de Céline Verdan et Régina Ramsl. Leur performance est centrée sur la présence.

Dès 17 h 15, la danse et la vidéo seront au cœur du spectacle d’une artiste portugaise, Sofia Valadas. "Un questionnement ouvert, souligne Thomas Coumans: comment apprivoiser la danse éveillée du corps quand la conscience est laissée ailleurs ?"

"Tout est dans le vent": à 18 h 30, des artistes offrent une tentative de communication autour du lien. "Le texte que j’ai écrit mobilise des énergies et propositions diverses, celles d’équipes qui se sont approprié le thème de la rencontre, avec cette part de fragilité que comporte un projet émergent. Parce que la vulnérabilité est elle-même un lieu de rencontre." Avec l’auteur Thomas Coumans, on y retrouvera Nathalie Rjewsky, Noémie Stevens, Aurélien Van Trimpont et Sofia Valadas. "Le vent garde une énorme part de mystère en demeurant insaisissable, rappelle Thomas. Céline Cétout et René Desflammes proposeront leur moment de poésie"Le temps qui tabasse" à 19 h 45.

Un autre défi de ce samedi sera le feu d’automne, dès 20 h 30. À cette occasion, seront relayées les paroles écrites et échangées au cours de la journée. Ce sera l’heure de laisser tomber ses propres feuilles mortes, de les léguer aux courants d’air, de s’alléger en vue de la saison suivante. Un duo trombone électro, Manue Carton Dusseigneur et Aurélien Van Trimpont, accompagnera cette expérience collective. DJ Échelle clôturera la soirée.

Ce samedi dès 14 h, Fours Saint-André, Chercq. Entrée libre. silexcollectif.be