Tribunal de Tournai: des vidéos et photos échangées sur un groupe

La présidente s'interroge sur la remise en question et le manque de suivi de l'individu après les faits. L'homme a partagé une seule vidéo mettant en scène un garçon de dix ans. "Comment peut-on être père de famille et accepter ce genre de choses? La période infractionnelle est longue (un an et demi) tout de même, pourquoi ne pas quitter le groupe immédiatement?". La substitut du procureur du roi ajoute également qu'un dossier a été retrouvé sur une clé USB avec des photos explicites. Elle requiert quinze mois d'emprisonnement avec sursis.

"Ce n'est pas un pervers"

La défense entame sa plaidoirie par la fin, c'est-à-dire par la peine qu'elle sollicite: la suspension simple voire le sursis simple auxquels s'oppose le ministère public. "Je ne demande pas de sursis probatoire, car il faut ramener ce dossier à sa juste mesure. Je me réjouis que le ministère public ait parlé au singulier en évoquant la vidéo partagée par mon client. Ce n'était qu'une seule vidéo. On parle aussi d'une dizaine de photos...à vrai dire, je les ai regardées, et il n'y en a que quatre qui présentent un caractère pédopornographique". Pour l'avocat, "l'homme n'est pas un déviant regardant des vidéos sordides". Il revient sur le réquisitoire de la substitut du procureur du roi : "Vous faites allusion à une clé USB, mais il n'y a rien! Une policière m'avait même parlé, avec un sourire malicieux, de photos avec des animaux. Il n'en est rien. Nous ne sommes pas en présence d'un pervers. Les images découvertes sont en fait un enregistrement automatique vers le téléphone du prévenu. Un peu comme WhatsApp". Le conseil de l'individu précise que la période infractionnelle ne correspond pas au temps d'échanges, mais commence à la date où l'homme a posté la vidéo jusqu'aux perquisitions effectuées. Le jugement sera rendu le 19 octobre.