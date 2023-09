Atelier Biciklo: une page se tourne à la MJ Masure 14...

"Et puis, au fil des années, nous nous sommes retrouvés seuls pour gérer l’atelier et effectuer les réparations, relève Dominique Stievenard, animateur à la MJ. Nous pouvions compter sur quelques bénévoles, mais cela commençait aussi quelque peu à s’essouffler… En lançant ce projet, nous avions également pour objectif de partager des connaissances dans un esprit formatif et pédagogique, d’apprentissage et d’auto-réparation. Mais vu les demandes qui restaient nombreuses et des moyens humains limités, nous ne parvenions plus à cet objectif ; nous étions devenus un “simple” service de réparation de vélos… Nous n’avions plus la possibilité d’échanger et de partager avec les gens, et de leur permettre de mettre la main à la pâte pour réparer eux-mêmes leurs vélos. Le projet avait donc perdu un peu de son sens… et n’était plus suffisamment porté par des bénévoles ou par les jeunes de Masure."

Si le garage de la maison de jeunes avait pris, ces dernières années, des allures d’atelier vélo, il a été récemment aménagé en salle polyvalente, notamment pour l’accueil de concerts ou autres représentations. "Cela nous obligeait à devoir ranger les vélos et le matériel régulièrement ; cela nous prenait du temps et de l’énergie qu’il était difficile de gérer à côté de toutes les autres activités et projets menés par la maison de jeunes…"

Si une page qui se tourne, ce n’est pas pour autant que le chapitre vélo se clôture. "C’est une dynamique qui reste chère à nos yeux, et on la mettra en place d’autres manières auprès de nos jeunes", insiste Dominique Stiévenard.

En parallèle à l’atelier, la maison de jeunes s’était investie dans le projet "Un Vélo pour 10 ans". "Cela permettait à un enfant d’avoir un vélo (recyclé) toujours adapté à sa taille et à ses besoins durant dix ans, et cela pour un contrat de 65 €. Ainsi lorsque le vélo prêté était devenu trop petit, l’enfant venait à l’atelier pour en prendre un autre, adapté à sa taille. Vu l’intérêt du projet et son importance pour les familles, nous sommes à la recherche de solutions pour son avenir et de personnes/structures qui seraient prêtes à le reprendre en main."