Tribunal de Tournai: de mèche avec le "groupe mèche"?

Le convoyeur a nié être de mèche avec le "groupe mèche", alias mèche blonde, association qui avait défrayé la chronique il y a quelques années à Tournai. Ce qui est sûr, c'est qu'il devait de l'argent au groupe mèche et c'est la raison pour laquelle il avait accepté de rendre ce service en convoyant ces deux personnes.

"Je pensais qu'il s'agissait juste de consommateurs et pas de dealers, soutient le prévenu. Je croyais qu'ils allaient acheter des produits à Mouscron".

Une balance de précision ainsi que de petites quantités de drogue avaient été retrouvées dans la voiture. " Ceci est un reliquat de l'affaire mèche blonde. Monsieur n'est pas crédible quand il dit qu'il ignorait que les deux personnes dans sa voiture faisaient partie du groupe mèche, assure le ministère public. Je requiers 15 mois avec sursis à son encontre".

Sorti de l'engrenage

La défense a souligné que son client était bel et bien un consommateur et que son fournisseur était bien mèche. Léandre avait eu plusieurs fois du mal à payer ses produits et devait de l'argent au groupe. "Il était redevable et voilà pourquoi il est tombé dans le piège. Ça faisait partie de la stratégie et il ignorait que les deux gars étaient des dealers, avance la défense. Il ne savait pas qu'ils avaient des produits sur eux. Tous ont été arrêtés par hasard lors d'un contrôle de la police."

De la drogue avait été retrouvée dans le caleçon d'un des dealers. Ces produits venaient d'être achetés à Bruxelles. "Mon client ne les connaissait pas et n'a pas vendu. Pour le transport, nous demandons donc l'acquittement. À 16 ans, mon client est tombé dans la toxicomanie. Il s'est soigné et a bien remonté la pente. Il est réinséré et est sorti de cet engrenage. Il mène une vie rangée. Les faits sont anciens. Nous sollicitons une peine de travail pour le reste."

Jugement le 16 octobre.