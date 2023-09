François Hollande lance la campagne du PS de Tournai

Il n’est pas venu en scooter et Julie Gayet ne l’accompagnait pas ! Bon, voilà d’emblée les réponses aux deux principales questions que vous vous posiez (surtout moi !) à l’annonce de la visite de François Hollande à Tournai. Un beau coup d’éclat, en tout cas, réussi par le PS tournaisien et plus particulièrement par Dorothée De Rodder et le bourgmestre Paul-Olivier Delannois, pour marquer non seulement la rentrée politique des "rouges" en Wapi mais également (surtout) le lancement de "l’année de toutes les élections". "Le PS tournaisien est en ordre de marche ", s’est même exclamée Dorothée De Rodder. Au demeurant, l’auditoire du Conservatoire affichait complet pour voir, écouter, approcher, l’ancien président de la République française (de 2012 à 2017).