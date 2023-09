Orgue à transmission mécanique classique, il compte 2506 tuyaux.

Comme un corps humain, un orgue comporte des parties visibles et des organes cachés. Son corps, le buffet, est gouverné par sa tête, la console, là où trône l’organiste. Il comporte un soufflet, ses poumons, toujours sous pression. Son cœur, qu’on appelle les sommiers, c’est la rencontre de l’air et des nerfs, c’est-à-dire la mécanique. L’air sous pression est expédié via les cordes vocales de l’orgue, ses tuyaux, groupés en familles de timbres appelés "jeux".

À Saint-Quentin, la console comporte quatre claviers. Trois sont manuels: le grand orgue, avec les jeux les plus puissants ; le positif, dont les sons sortent derrière l’organiste ; le pectoral, plus doux, et enfin le mystérieux pédalier, qui se joue avec les pieds de l’organiste, pointe – talon.

Les jeux les plus visibles dans le buffet sont ceux de montre. Ils sont faits d’un alliage d’étain plus riche et brillant. Le jeu de trompette aux sonorités éclatantes est placé ici "en chamade" (à l’horizontale) et compense en partie l’absence d’un buffet ouvragé comme dans les orgues traditionnels.

Tout l’art de l’organiste est de combiner ces sons en fonction des morceaux qu’il joue: il choisit son clavier, le combine parfois avec un autre, détermine les jeux qu’il veut mettre en œuvre au moyen de dominos, qu’il abaisse.

Dès le XIVe siècle, Tournai a été un centre de création pour de nombreux facteurs d’orgues. Ce coup de cœur pour ce chef-d’œuvre des facteurs d’orgues tournaisiens Delmotte nous permet de témoigner de la continuité de cet art dans notre ville. Depuis le XIXe siècle, nombre d’églises de Belgique, ainsi que du Nord de la France, notamment du Pas de Calais, se procurèrent des orgues construits par la maison Delmotte. A partir de 1909, Maurice Delmotte dota sa firme de nombreux perfectionnements techniques. C’est lui qui, en 1940, construira l’orgue le plus monumental de Belgique (110 jeux) pour l’Institut national de radiodiffusion (INR-Flagey) à Ixelles. Il jouait encore magnifiquement dans les années 60-70, mais le déplacement de la RTB-BRT pour les installations de Reyers, a laissé à l’abandon ce chef-d’œuvre qui mériterait une restauration complète.

À Tournai, ne manquez pas d’entrer dans Saint-Quentin et d’admirer (et avec un peu de chance, d’entendre) ce remarquable instrument.