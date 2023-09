Zone de secours de Wallonie picarde: la CGSP réintègre le front commun!

Rappelez-vous, à la suite de la dernière réunion du conseil de zone et l’annonce de l’engagement de 16 pompiers volontaires, la CGSP se disait satisfaite de cette avancée et se retirait du front commun. Une décision désormais jugée précipitée, prise sans partage d’informations et qui est donc désavouée par une très forte majorité des affiliés socialistes. Bref, la parenthèse est refermée ; suite au prochain numéro.