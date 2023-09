Le club de conversation italienne de Tournai célèbre ses 30 ans, ce samedi, en musique

"Le club de conversation italienne de Tournai a été créé à l’initiative d’Arcangelo Petrantò, traducteur et professeur d’italien dans le cadre de cours de promotion sociale à Tournai, et de quelques élèves fréquentant ces mêmes cours, rappelle Jean-Pierre Corongiu, animateur. Il ne s’agit pas d’un cours d’italien ou de tables de conversation traditionnelles. Au-delà de l’aspect linguistique, ce sont des moments de rencontres, de partage et de découvertes autour de la culture italienne que ce soit une visite d’une exposition ou d’une ville, un film, une conférence, un débat, des jeux de société… des activités qui ont, pour la plupart, un lien avec l’Italie et qui se vivent en italien. Tous les deux ou trois ans, nous proposons un voyage en Italie. Nous avions aussi organisé, à deux reprises le week-end “Tourn Italia” à la Halle-aux-Draps, un événement qui attirait entre 3 000 et 4 000 personnes autour de la gastronomie, de l’artisanat, de l’art, de la musique, et des incontournables Vespa italiennes… Après avoir célébré nos 30 ans cette année, nous espérons pouvoir réorganiser cet événement en 2024 ou 2025."

Le club compte, actuellement, une septantaine de membres. Il est ouvert à toutes celles et ceux (débutants ou confirmés) qui souhaitent pratiquer la langue italienne dans un univers détendu et convivial. "Il ne faut pas être bilingue, loin de là, insiste l’animateur. Il faut quelques bases, puis simplement avoir envie d’apprendre à parler et à comprendre l’italien, et de passer un beau moment autour de la passion pour l’Italie."

Avec l’Harmonie Royale La Concorde de Péronnes

Pour célébrer ses 30 ans, le club peut compter sur les musiciens de La Concorde – Harmonie Royale Orchestre des Cadets Péronnes-Antoing. Sous la direction de Benoît Chantry, ils proposeront un concert "Bella Ciao, ce samedi 23 septembre, à 20 h, en la salle du Forum (rue Blandinoise à Tournai). "Un parcours musical au fil de la musique italienne, annonce Jean-Pierre Corongiu. Ils reprendront les grands airs de l’opéra italien, mais aussi les grands noms de la musique classique ainsi que les musiques de film et les grands titres de variété italienne. On retrouvera ainsi du Puccini, Bellini, Verdi, Morricone, Conte et bien d’autres."

Entrée: 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. Ambiance italienne avec un bar et petite restauration. Réservation au 0498 28 33 26 – jeanpierrecorongiu@gmail.com