Il avait agressé deux jeunes filles de manière totalement gratuite

Le problème pour lui, c’est qu’il a déjà un beau petit casier. Il a encore été condamné début 2023 pour d’autres faits à un sursis probatoire.

Une des jeunes filles était présente pour se constituer partie civile. Elle est ensuite vite retournée dans la salle, en pleurs et visiblement toujours sous le choc.

"C’est à cause de gens comme lui que des jeunes filles ont peur de se promener au centre-ville, a asséné le procureur. Il y a non seulement les séquelles physiques, mais aussi morales. Monsieur a écopé de quatre condamnations entre 2016 et 2023. On lui a tendu des perches qu’il n’a pas saisies. Je réclame 18 mois à son encontre."

Une boucle de ceinture

La défense signale que son client était extrêmement alcoolisé. "Il avait auparavant une addiction à l’alcool et avait des fréquentations douteuses et était très instable. Ces derniers mois, il s’est repris en main. Il est en couple et a un logement alors qu’avant, il squattait à gauche et à droite. Il regrette beaucoup son geste. Il assure que l’arme était en fait une boucle de ceinture et non un coup-de-poing américain. Mon client ne sort plus et s’est calmé. Il est sur la bonne voie et c’est pourquoi nous demandons l’absorption puisqu’il a été condamné pour des faits assez semblables début de cette année. Si pas, nous sollicitons une peine de travail ou alors un sursis probatoire."

En sortant de la salle, la compagne du prévenu a tenu à s’excuser pour lui auprès de la jeune victime. Jugement le 12 octobre.