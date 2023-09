L’Avenir et notélé lancent une série de débats "Place publique" en Wallonie picarde

L’émission mensuelle "Place publique" est portée par les deux médias régionaux. ©Com.

C’est au travers d’une émission appelée "Place publique" que naîtra cette collaboration intermédias. "Nous couvrons exactement le même territoire – à savoir les vingt-trois communes de Wallonie picarde – et nos lignes éditoriales sont similaires", explique Gaëtan Lebailly, rédacteur en chef de la télévision régionale. "Cela nous a donc semblé naturel de travailler ensemble. Ce sera le cas sur une émission thématique enregistrée en direct et en public. Le débat se tiendra directement dans la commune concernée par la problématique."

Ainsi, la première émission est prévue ce mardi 19 septembre à 20h à la Maison des Phénix à Brugelette. Et pour cause: la question mise sur la table pour lancer les débats n’est autre que celle de la mobilité autour de Pairi Daiza. Toutes les parties concernées pourront faire entendre leur voix ; le but étant de permettre un débat respectueux susceptible d’entraîner une meilleure compréhension réciproque.

Au travers de diverses séquences télévisées, il s’agira de rappeler les enjeux de cette problématique complexe qui ne touche pas seulement Brugelette, mais aussi Silly, Ath et Lens.

Déclinaisons multiples et cross-médias

Sur le plateau, une série d’invités répondront aux questions des citoyens présents, mais aussi à celles des lecteurs de L’Avenir et des téléspectateurs de notélé.

Enfin, pour interpeller les différents acteurs et modérer les débats, il faudra compter sur les journalistes de la télévision régionale, mais aussi du Courrier de l’Escaut.

Outre cette part active à l’écran, la rédaction de votre quotidien entend préparer ceux qui le souhaitent au débat, mais aussi relayer leurs préoccupations dans ses colonnes et sur le web.

Pour ce faire, plusieurs rendez-vous sont d’ores et déjà fixés… Dès aujourd’hui, il est par exemple possible de se replonger dans nos archives. En véritables experts de l’actualité locale, nous écrivons en effet depuis des années sur cette problématique et avons compilé dans notre "dossier du mois" les articles les plus éclairants. Afin de bien comprendre tous les tenants et aboutissants du sujet, nous publierons également une double page mardi ; une façon idéale de préfacer le débat du soir.

Enfin, au lendemain de l’émission, nous reviendrons sur les faits les plus marquants de cette rencontre et sur les réponses les plus intéressantes aux questions de nos lecteurs.

L’émission "Place publique" se veut mensuelle et reviendra les troisièmes mardis des mois d’octobre, novembre et décembre.