La nouvelle saison marionnettique commence le 24 septembre à Tournai

Cette année encore, les collections du monde s’étoffent et les échanges avec les artistes qui fabriquent les marionnettes de demain se multiplient. Pour faire valoir cet art vivant et patrimonial, le Centre de la Marionnette, avec son pôle de création, de recherche, de formation et de transmission, de ressources et de diffusion, veille à la présentation d’événements interdisciplinaires.