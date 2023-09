Centre d’accueil de demandeurs d’asile de Tournai: un 8e anniversaire, une nouvelle directrice… et après ?

À la tête du centre d’accueil de Tournai, c’est dans un nouveau défi que se lance Marjorie Durieux. "Un beau challenge, sourit-elle. Je compte l’aborder avec humilité et dans la continuité de tout ce qui a déjà été fait et mis en place depuis huit ans. J’ai bien sûr conscience que j’arrive dans un contexte particulier…" La nouvelle directrice ne souhaite pas s’exprimer davantage sur l’avenir du centre (lire ci-contre).

"Actuellement, le centre accueille 750 résidents (dont en majorité des personnes originaires d’Afghanistan, du Burundi, de Palestine et d’Érythrée) , et nous sommes à notre maximum en termes de capacité d’accueil ; dès qu’un résident quitte le centre, il est directement remplacé, précise-t-elle. La durée de la procédure de demande d’asile reste assez aléatoire ; cela peut aller relativement vite, mais aussi prendre 5 ou 6 ans. Depuis quelques mois, nous avons aussi mis en place une aile pour les MENA (mineurs étrangers non accompagnés), et nous en accueillons 26 jeunes avec un accompagnement bien spécifique."

Marjorie Durieux prend doucement ses marques au sein de ce "petit village dans la ville". "Après huit ans, le centre a trouvé son rythme de croisière, et les gens y vivent leur vie comme tout un chacun. Les résidents travaillent, suivent des formations, s’occupent des enfants,… En arrivant à la direction, je pensais devoir gérer les problèmes ou autres situations compliquées, et finalement on en est loin… C’est agréable de travailler au milieu de toutes ces personnes, aux cultures différentes, et je peux aussi compter sur la présence et l’aide de mes adjointes et de toute l’équipe pour offrir un accompagnement qui respecte les droits et la dignité de ces hommes, femmes et enfants qui ont vécu des choses difficiles… La soixantaine de volontaires est aussi importante pour encadrer certains ateliers, mais aussi pour accompagner les résidents pour des rendez-vous médicaux, des sorties culturelles, etc."