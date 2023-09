À l’intérieur, le squelette d’un homme âgé de +/– 50 ans (bras serrés le long du corps, avant-bras ramenés sur le bassin et mains croisées). Il fait +/– 1,65 m. On trouve aussi des offrandes: un vase en verre derrière le crâne, une bourse contenant 54 petites monnaies en bronze sur le côté droit du bassin. On a affaire à un haut dignitaire, une personne aisée.

La cuve et le couvercle sont réalisés séparément avec deux feuilles de plomb rectangulaires (le plomb venait d’Angleterre par lingots). Cuve et couvercle sont fixés par simple emboîtement, sans soudure.

Le sarcophage est richement décoré sur les quatre parois au moyen de moules créés à même le sable ou la terre par impression de modèles en bois ou en métal, avant la coulée du plomb.

On peut voir un motif perlé et un centaure marin (divinité marine) bien musclé. Le centaure est constitué du corps d’un homme, des antérieurs d’un cheval, d’une queue de poisson. Il tient en main une conque dans laquelle il souffle.

Dans le médaillon, on a une allusion aux cérémonies dionysiaques où l’amour du vin est important. Un âne porte Silène (précepteur du dieu Dionysos) et derrière lui un bacchant.

Ce sarcophage veut faire passer un message: il ne faut pas craindre la mort. Les plaisirs terrestres se poursuivent dans l’au-delà…

Parmi les deux cent cinquante sarcophages recensés pour la Gaule, celui de Tournai est l’un des plus soignés au niveau de l’ornementation et le mieux conservé.