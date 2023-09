Séisme au Maroc: des citoyens se mobilisent à Tournai en apportant des dons

À la mi-journée, une quinzaine de personnes s’étaient présentées au sein de l’entrepôt communal (hall 23), les bras chargés de sacs. "On a déjà réceptionné beaucoup de couvertures, un liant pliant, une tente, une poussette ainsi que de nombreux produits alimentaires (non périssables) et d’hygiène", détaillait Gaël Simon, le responsable des services ouvriers de la Commune.

Face aux images de désolation d’un pays qui pleure ses morts (NDLR: près de 3 000 selon le dernier bilan officiel), nul ne peut être insensible.

Marie-Chantal était présente dès l’ouverture avec trois gros sacs remplis de biens de première nécessité. ©ÉdA

"J’ai pleuré en voyant les images du désastre à la télévision", confiait Marie-Chantal Thiébaut, citoyenne de Vaulx, qui était la toute première personne à être venue déposer des biens de première nécessité au pont de Maire. "J’ai ramené pas mal de couettes que je n’utilise plus, des sorties de bains, des essuies ou encore des brosses à dents. C’est important de venir en aide et d’être solidaire du peuple marocain qui a tout perdu, ou presque."

"Un attachement fort"

Si la Tournaisienne n’a pas de proches vivant dans les zones détruites, principalement dans la région de Marrakech, elle montre un grand attachement au Maroc. "C’est un pays où les gens sont extrêmement accueillants. Je me suis rendue plusieurs fois en vacances là-bas, en parcourant notamment les territoires situés au sud-ouest de Marrakech (épicentre du tremblement de terre). L’émotion est fatalement très vive. "

Présents également très peu de temps après l’ouverture, ce mardi à 10 h, Christian et sa compagne ont eux aussi tenu à apporter leur pierre à l’édifice. "Un lit pliant, un peu de matériel médical…, on tenait à participer à l’effort collectif pour venir en aide aux sinistres qui ont vu leur vie basculer en très peu de temps", nous disait le Tournaisien.

Si vous désirez apporter votre contribution, sachez que la récolte de dons (matériels) se prolongera au hall 23 de la rue de la Borgnette, jusqu’à vendredi. Dès ce mercredi, les plages horaires seront étendues, de 7 h 30 à 15 h 30.

Petit rappel: les besoins les plus urgents sont les lits de camp, les lampes torches, les matelas, couvertures, tentes, les denrées alimentaires non périssables et les produits d’hygiène. Les vêtements ne sont pas acceptés.