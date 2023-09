Séisme au Maroc: vos dons au pont de Maire à Tournai dès ce mardi

La collecte se prolongera jusque vendredi (à partir de 7 h 30 dès mercredi) . "Ensuite, on avisera" dit le bourgmestre Paul-Olivier Delannois.

Des dons en nature, aussi !

Comme tout le monde, vous avez sans doute entendu répéter que seuls les dons d’argent sont efficaces pour l’instant. Les organisateurs de la collecte de dons à Tournai, groupés autour d’Amine Mellouk (conseiller de l’action sociale), vous invitent d’ailleurs, si vous le pouvez, à verser vos dons en espèces sur le compte de la Croix-Rouge.

En revanche, tous sont convaincus aussi que des dons en nature demeurent essentiels et permettent de manifester concrètement sa solidarité.

Ce qu’il faut, ce qu’il ne faut pas

Cela dit, répétons-le: il faut respecter la liste des fournitures demandées. Sont les bienvenus lits de camp, couvertures, tentes, lampes torches, produits alimentaires non périssables, produits d’hygiène de première nécessité, enfin, c’est plus rare chez les particuliers, des groupes électrogènes. Et donc, pas de vêtements, pas de chaussures, pas de denrées périssables…

Lorsque la collecte aura été triée et validée, c’est le commandement militaire de Tournai qui devrait se charger de l’acheminement à Melsbroek avant le départ pour le Maroc.

Pour l’heure, il n’y aurait pas de morts liés à la communauté marocaine de Tournai

Au surlendemain du séisme, Amine Mellouk a recueilli beaucoup de témoignages dans la communauté belgo-marocaine du Tournaisis. "Je n’ai pas de chiffres officiels, je dirais que la communauté tournaisienne doit être forte de 500 familles plus ou moins. À l’heure où je vous parle, je n’ai pas connaissance de familles installées ici qui auraient perdu des membres demeurant au Maroc. Par contre, des parents qui ont subi des dégâts, ça oui, beaucoup. Moins à Marrakech même, parce que l’épicentre était un peu plus au sud et parce que davantage de bâtiments sont aux normes antisismiques. Dans les endroits plus proches de l’épicentre et dont les constructions plus anciennes, plus modestes sont nettement moins résistantes, c’est terrible. […]

Une minute qui a semblé une éternité

Tous, nous avons appelé nos familles, nos amis. Ce qui ressort de chaque témoignage, c’est la durée du tremblement: une minute. Ce n’était pas une secousse que l’on ressent et, le temps d’en avoir conscience, elle est terminée. Pas du tout. Les gens disent qu’ils avaient l’impression que ça n’en finissait pas. C’est une minute qui leur a paru une éternité. Le séisme était très fort, de niveau de 7. […]

Dans pas mal d’endroits, les communications ont été coupées, puis internet est revenu avant le téléphone.

Les secours se déploient au maximum, mais ils devraient être partout à la fois, et dans les montagnes, certains accès restent très compliqués. […]

Ce que je ressens ici, c’est une énorme envie de solidarité…"

Elle ne devrait pas tarder à se manifester dès ce mardi.

Lors du tremblement de terre d’Agadir en 1960, on avait recensé 12 000 morts, avec pourtant une intensité moindre (5,7) et une durée de "seulement" 15 secondes… mais avec un épicentre en zone urbaine et alors qu’on ne parlait pas encore ou très peu de normes antisismiques.