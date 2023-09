Albert Jacquard célébré par sa petite-fille à Tournai

Une belle histoire, un totem

La maison de la culture accueillait neuf cents personnes le 17 mars 2000, pour la conférence d’Albert Jacquard, "Préparer la terre pour une humanité riche de neuf milliards d’humains". Cette soirée mémorable, organisée par Claudine Delroisse-Tillie, alors responsable de Télé-Service Mouscron, est issue d’une belle histoire. "J’ai découvert Albert Jacquard lors d’une conférence à Mons, en 1994, rappelle l’animatrice que l’on connaît aussi pour son action à Accueil et Solidarité. Je l’ai revu trois ans plus tard à Namur, et avec l’accord d’Yvette Bertouille, qui dirigeait Télé-Service Tournai, je l’ai invité à nous rejoindre pour une conférence. Suite à cet événement à Tournai, des écoles, associations et centres culturels ont accueilli l’écrivain, expert en génétique, en Belgique. Je l’y ai accompagné de 2003 à 2010. Des liens se sont tissés entre Tournai et lui et en 2008, il est venu découvrir les fours à chaux de Chercq. Un jardin de mémoire qu’il a trouvé extraordinaire ! L’année suivante, il est y est revenu, à l’invitation d’Éric Marchal et de FaMaWiWi. Et en septembre 2010, dans le cadre de La Grande Faucheuse, était inauguré son totem orné d’une sculpture originale du Flobecquois Jean-François Massart. Avec ces mots: Je suis car tu es/Tu es donc je deviens/Je deviens pour t’aider/A vivre".

L’humaniste qui militait en faveur des sans-abri, des sans-papiers, l’auteur de nombreux ouvrages philosophiques, capable de s’adresser aux enfants, aux jeunes comme aux adultes, est décédé à Paris voici dix ans, le 11 septembre 2013. Son œuvre est toujours d’actualité, elle est marquée par le souhait d’accès aux soins de santé et au mieux-vivre pour tous: "Il faut construire autrement notre monde".

Trois semaines après les (rencontres) Inattendues, la musique et la philosophie accordent à nouveau leurs chemins, avec un récital de la pianiste Marion Jacquard et des lectures de textes d’Albert Jacquard par des jeunes.

Conservatoire de Tournai, place Reine Astrid, samedi 16 septembre à 19h. Il est conseillé de réserver (0477 655 824), paiement sur place, 20 €, 10€ pour les moins de 26 ans. claudine.tillie@gmail.com