"J’étais dans une situation très compliquée. Aujourd’hui, j’ai une vie plus stable".

La présidente lui fait remarquer que le trafic rapporte. "On a estimé votre chiffre d’affaires à 10 000 €".

Le ministère public précise que quand la police est intervenue dans cet appartement tournaisien, le prévenu était dans un divan sur lequel on avait trouvé 138 grammes d’héroïne et 15 grammes de cocaïne. "Il y avait aussi plus de 1 000 € sur la table du salon. Monsieur a déjà un casier pour stupéfiants en France et je demande la confirmation du jugement".

La défense souligne que son client a été interpellé le 27 octobre 2021 et que sa détention préventive a duré jusqu’au 14 avril 2022. "Il n’a pas d’antécédents en Belgique et la détention lui a servi de leçon. Il est encore jeune. Nous sollicitons le sursis".

Jugement le 3 octobre.