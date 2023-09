Tournai : une balade au gré de l’art nouveau

À pied puis en petit train

L’office de tourisme de la Ville a dès lors demandé à l’association des guides de concocter des visites axées sur les traces de l’art nouveau à Tournai. C’est ainsi que chaque dimanche de septembre et d’octobre (à 15 h) une promenade pédestre est proposée départ du musée des Beaux-Arts. Ensuite en novembre, uniquement les dimanches 5 et 12 (à 14 h 30), c’est en petit train touristique que deux visites seront guidées.

25 années vertigineuses

Art nouveau, art des courbes, art d’artisan. ©EdA

Comme d’autres mouvements artistiques avant lui et après lui, l’art nouveau est une réplique aux tendances dominantes, un contre-pied au (x) style(s) installé(s). Plus spécifiquement, l’art nouveau réagit à l’industrialisation, à la production de masse uniformisée. Couleurs, courbes (abstraites, végétales, animales, humaines), inventivité à tous les étages… seront au menu de 1890 à 1914. L’art nouveau fait la part belle aux artisans: menuisiers, ferronniers, mosaïstes, sgraffiteurs bien sûr, sans oublier les maçons invités à diverses prouesses.

À partir de 1918, l’art déco (puis le modernisme) imposera de la simplicité -moins onéreuse-, de la fonctionnalité (design), sans renier pour autant tous les codes de l’art nouveau.

À la même époque, parallèlement à ces courants marqués, d’autres architectes et artistes joueront de l’éclectisme mixant des éléments empruntés ici et là.

Des guides et des choix

Les guides de Tournai ont dû faire deux choix.

Pour le quartier de la gare (ici immeubles Strauven), il faudra prendre le train en nvembre. ©benoiît dochy

Le premier est spatial: pour une promenade à pied, il n’était pas concevable d’explorer les deux quartiers les plus "art nouveau" de la ville: la Justice d’un côté, la gare de l’autre, deux quartiers qui ont été servis par le démantèlement des fortifications et prisés ensuite par une bourgeoisie éclairée en quête de nouveaux terrains à bâtir. Ajoutons que Tournai disposait aussi d’un double vivier d’idées avec l’Académie et, à partir de 1878, Saint-Luc. Deux quartiers donc à visiter. Pour cette fois, les guides ont choisi la Justice.

Le second choix est plutôt un refus de choisir: il n’était pas possible de passer devant tant d’immeubles art déco sans en parler, au motif que la visite cible l’nouveau. Cela débouche presque sur un jeu. Car en bien des circonstances, le public est invité à repérer dans une même façade le vocabulaire art nouveau et celui qui tient plutôt de l’art déco… ou d’autre chose encore.

Un coup de fouet et on démarre

Le départ se donne au musée des Beaux-Arts… d’un coup de fouet bien visible dans la pierre. À noter que l’intérieur recèle déjà sa dose d’art déco, Horta lui-même ayant évolué dans son approche.

Le socle de Gallaiit est signé Horta. Une rareté. ©EdA

On descend vers la statue de Gallait par Guillaume Charlier. Le socle est aussi d’Horta, et d’ailleurs signé, ce qui est rare (celui de Bara, parc Crombez, ne l’est pas). Les bassins aux jets d’eau ont également été dessinés par Horta.

On traverse le parc Brassens pour rallier la rue du Chambge puis la rue Rogier. Telle maison présente des éléments de couleur, des pierres en bossage, des ferronneries typées, très art nouveau mais le reste est plus diffus. Telle façade ne saute pas aux yeux mais on distingue des vitraux colorés donnant sur la cour intérieure. Là ce sont des sgraffites, presque un emblème de l’art nouveau, qui attirent l’oeil et pourtant, assez curieusement, certaines colonnades renvoient au néogothique.

C’est tout l’intérêt de la promenade: le guide vous emmène de surprise en surprise, vous invite à observer ce que, seul, vous ne verriez probablement pas: arc de décharge postiche au-dessus d’un linteau, chasse-roue travaillé, ferronneries dans les soubassements, etc.

Art déco en plein derrière le palais de Justice. ©EdA

À l’angle de la rue Vauban et de la rue Asou, on est en plein art déco… Rue de la Justice, les découvertes se multiplient. Au no 20, un immeuble signé Georges de Porre (plus connu encore pour sa maison de la place Carbonnelle…). Avec Gustave Strauven et Alphonse Dufour, il est l’un des noms de l’art nouveau à Tournai.

Modernisme, type paquebot (Walter Devaux) ©EdA

Rue de la Justice, on a aussi un bel exemple d’architecture moderniste de type "paquebot", une maison dessinée par Walter Devaux, l’architecte qui occupa longtemps et restaura la maison de de Porre, place Carbonnelle. Au jeu de tout est dans tout…

Trois immeubles conçus par Alphonse Dufour. A gauche la maison du peintre Gustave Facon et ses très reconnaissables sgraffites. ©EdA

Au boulevard Albert, les trois immeubles 124 à 128 étaient un peu le showroom de l’architecte Alphonse Dufour. À gauche, la maison du peintre Gustave Facon, reconnaissable à ses immenses sgraffites.

Réservations infovisittournai.be 069/22 20 45. 8€/pers. Gratuit ce dimanche de Journées du Patrimoine.