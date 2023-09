La question du samedi: Quel accès aux secours en zone de chantier ? Le cas de l’autoroute A8 (Frasnes-Tournai)

Par rapport à la durée de l’intervention de dépannage, il est bon de signaler que le signalement de l’incident aux services de police n’aurait pas été fait tout de suite. Le dépanneur parle de près d’une heure avant l’alerte. "Dès qu’elle en est alertée, la police nous appelle, et nous intervenons avec un camion-grue et un véhicule de balisage, précise le dépanneur. En 10 minutes, nous sommes arrivés sur place en empruntant l’autoroute dans le sens Tournai-Frasnes. À hauteur du véhicule en panne, nous sommes restés sur cette bande en sens inverse, et avec la grue, nous avons pu soulever le véhicule au-dessus de la berme provisoire pour la mettre sur notre camion. En une demi-heure, l’intervention était terminée…" Manque de chance, au moment où la circulation a pu être rétablie, un autre véhicule est tombé en panne dans la file. Rebelote pour le dépanneur et sa grue…

Soit, aucun blessé n’est à déplorer, mais qu’en serait-il si incident plus important se produisait dans cette zone en travaux ? Comment les services de secours peuvent-ils intervenir au milieu de chantier qui réduit fortement l’espace pour la circulation des véhicules. "L’accès pour les services de secours est prévu soit via la bande d’arrêt d’urgence du sens opposé (en direction de Bruxelles) ou via la bande accueillant l’accident en contresens/marche arrière, précise Héloïse Winandy de la Sofico, gestionnaire des autoroutes. Quelques (NDLR : très rares !) zones se secours ont été aménagées pour ce sens de circulation, là où la configuration le permet."

Du côté de la zone de secours de Wallonie picarde, on précise que le fait de rouler à contresens sur l’autoroute est "très exceptionnel". "De manière générale, on ne remonte jamais une autoroute à contresens, explique le capitaine Mathieu Delneste, chef des services Prévision et Planification d’urgence. Dans des circonstances très particulières, et seulement si la police a sécurisé la route, garantissant qu’il n’y a aucun risque que l’on croise un autre véhicule. En dix ans de service, je n’ai connu cette situation qu’à une seule reprise, et si c’est le cas, c’est dans un second temps pour des renforts."

Dans le cas du chantier de l’A8, les services de secours ont établi un plan d’intervention. "La Sofico nous alerte quelques jours avant le début du chantier, et le service Planification d’urgence étudie les dispositions de sécurité et d’accessibilité envisagées par la Sofico. Nous pouvons éventuellement y apporter des remarques et solliciter des aménagements. Nos équipes sont ensuite prévenues de la présence du chantier pour le prendre en compte lors de nos départs et adapter les moyens en fonction de la localisation et de la nature de l’intervention. Des fiches sont distribuées dans toutes les casernes. Nous sommes conscients qu’en raison des travaux, le délai d’intervention peut être plus long… Si l’intervention doit s’effectuer dans le sens Tournai-Frasnes, nous utilisons la bande d’arrêt d’urgence, et il se peut qu’en complément, une autre équipe parte de Leuze pour arriver de l’autre côté. Dans le sens Frasnes-Tournai, nous privilégions, par contre, un départ depuis Tournai, et l’option d’intervenir depuis l’autre bande de circulation ; nos équipes passent dès lors la berme provisoire pour rejoindre la zone d’intervention."

Depuis le début du chantier sur l’autoroute A8, un seul accident a nécessité l’intervention de la zone de secours. "Et encore, il était particulier parce que c’était dans la zone de chantier (NDLR: accident qui a coûté la vie à un père de famille d’Ath), relève le capitaine Mathieu Delneste. Pour cette intervention, nous avions envoyé nos équipes de la caserne de Leuze qui ont pu emprunter la bande de circulation dans le sens Frasnes-Tournai…"