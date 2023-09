Un mois pour goûter et apprendre grâce au Parc naturel des Plaines de l’Escaut

"Nous voulons montrer le dynamisme des producteurs, indique Pierre-Étienne Durieux, chargé de projets circuits courts au parc. On peut observer que malgré l’épisode Covid, les producteurs continuent à se battre."

Cette édition englobera des rendez-vous incontournables mais aussi des nouveautés, le tout saupoudré en quatre types d’activités: déguster, découvrir, apprendre et éveiller. "Cette année, il y aura moins de balades et plus d’apprentissage", ajoute Pierre-Étienne.

C’est depuis la chèvrerie du Marais à Callenelle que le mois du goût a été présenté. Il y a deux ans, Louise et Jérémy Grémeaux se lançaient dans cette aventure qu’ils ne regrettent absolument pas aujourd’hui. Ils ouvriront les portes de leur domaine pour faire découvrir les produits de la chèvrerie et leur élevage les 15, 16 et 17 septembre.

"Le vendredi soir et le dimanche matin, nous proposerons un marché artisanal et local le long du canal, explique Louise.Il y aura aussi des balades et possibilité de prendre un pique-nique local. Cet été, notre table éphémère a très bien fonctionné et nous la reproposerons. Il y aura un atelier traite et des ateliers créatifs seront accessibles durant le marché."

Les épiceries en fête

Le réseau des épiceries de produits Scarpe-Escaut ne sera pas en reste.

"Les 6 et 7 octobre, on fera la fête aux produits locaux avec des dégustations dans chacune des épiceries", signale Caroline Canonne, qui tient à Quevaucamps le magasin Au bio village.

Participent donc aussi Cœur d’artichaut à Antoing, SUP’R aux Ecacheries, l’épicerie des Meuniers à Stambruges, Croquez local à Tournai, L’épicerie Chéri à Kain et Mil’pots à Celles.

“Ce réseau est ouvert à d’autres épiceries, assure Pierre-Étienne Durieux. On y adhère via une charte et les épiceries ont un logo commun pour que le consommateur puisse les identifier.”

Élèves en lumière

La Sainte-Union de Kain et son restaurant Le Pied du Mont déclineront un menu à base de produits du territoire les 12, 18 et 19 septembre à midi. L’occasion de mettre en valeur le travail des élèves.

À ne pas manquer non plus, la caravane gourmande de l’agriculture sociale le 8 octobre à Wasmes-AB.

La brochure reprenant le programme complet a été distribuée sur l’ensemble du territoire du parc, chez les producteurs et via les présentoirs des offices du tourisme par exemple. Elle est téléchargeable tandis que la page Facebook du parc naturel détaille aussi les activités.