Grande Procession de Tournai: "le creux est derrière nous"

Si le président ne le dit pas, son art de tisser des liens avec toutes les composantes de la société, y compris des gens parfois très éloignés de la sphère chrétienne, y est pour quelque chose aussi.

À savoir pour cette 932e édition

1. Ce dimanche la Grande Procession démarrera de la rue des Orfèvres à 10 h. Parcours classique sauf qu’à la rue Royale, elle gagnera la rue des Campeaux plutôt que la rue de Rasse, pour éviter les travaux de la rue de Pont.

2. Trois nouveaux groupes intégreront le cortège: – un ensemble de danseuses coordonné par Manon Gossuin (Danses&Cie) – la confrérie Saint-Symphorien, du village montois du même nom, viendra avec sa statue mais sans sa châsse… qui a déjà atteint le nombre de sorties autorisées pour 2023 – une formation musicale (douze cuivres en principe) appelée à devenir l’ensemble pérenne de la Procession.

3. La Vierge à l’honneur: Notre-Dame des Malades, lauréate du challenge Patrimoine de l’Irpa. Cette sculpture (XIVe) accueille les visiteurs de la cathédrale sous le porche occidental. Vous pourrez contribuer sur place à sa restauration. Pour l’anecdote, celle qu’on porte dans les rues, c’est la deuxième copie (d’après-guerre). La première copie (1892) était trop lourde.

4. Pour la première fois, c’est aussi une copie de Notre-Dame la Brune qui sortira en rue, la statue originale (pierre polychrome du XVIe) étant désormais trop fragile. Elle a d’ailleurs eu le bras cassé l’an dernier.

5. Parmi les invités, quatre évêques et un prêtre chinois. Les liens créés entre la Belgique et la Chine par les Scheutistes sont restés forts.

6. Quelques groupes cherchent encore des porteuses et porteurs. On peut se proposer jusqu’au dernier moment, ou se faire connaître via processiondetournai@gmail.com

7. Reconnue chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2021, la Grande Procession de Tournai a traversé plus de neuf siècles. "Il n’y aurait pas d’équivalent, dans l’Occident, d’une telle ancienneté et de semblable permanence" note le professeur Pycke, archiviste de la cathédrale.