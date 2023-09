Agenda Wapi: Week-end des Patrimoines (Tournai), l’inauguration de l’hôtel de ville de Mouscron, le Rallye de la Petite Reine, et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1.Week-end des Patrimoines (Tournai)

Traditionnellement, le deuxième week-end de septembre, la ville de Tournai voit son patrimoine matériel et immatériel à l’honneur avec les 4 Cortèges, la Grande Procession, les Journées du Patrimoine et la Braderie.

©ÉdA

Ce n’est plus considéré comme une coïncidence, le deuxième week-end de septembre, ces 8, 9, 10 et 11 septembre donc, la Cité aux Cinq Clochers verra tinter ses cloches pour son Week-end des Patrimoines.

Vendredi: réveil du géant Édouard Tréhoux (19 h, aux entrepôts Mol), soirée guinguette (19 h 30, sur la place Reine Astrid).

Samedi: concile des Chevaliers de la Tour (10 h), concert de la Royale Harmonie Communale du Corps des Sapeurs Pompiers (14 h, Grand-Place), concert de carillon (15 h 30), spectacle patoisant (17 h, beffroi), concert "Les Co’Pintes d’Abord" (18 h 30, Grand-Place), DJ Stéphane Baert (20 h 30).

Dimanche: Grande Procession (10 h), caravane publicitaire (14 h 30), 4 Cortèges (15 h).

À noter également diverses animations dans le cadre des Journées du Patrimoine, la foire aux attractions, et la braderie (lundi).

2.Inauguration de l’hôtel de ville de Mouscron

Week-end inaugural de l’hôtel de ville de Mouscron: entre spectacle aérien, visites guidées et autres, le week-end s’annonce chargé !

©

La Ville de Mouscron organise trois jours de fête avec l’hôtel de ville comme personnage central du week-end.

Outre des visites guidées et théâtralisées pour découvrir le nouveau visage de l’hôtel de ville de Mouscron, la Ville de Mouscron propose un mariage-spectacle féerique et aérien sur la Grand-Place, samedi, à 21 h 30: "Les Anges Gardiens". L’univers du mariage sera à l’honneur. Celui traditionnel d’un couple, mais également le mariage entre les citoyens et leur ville. Alors que des comédiens-acrobates se produiront dans les airs, une trentaine d’artistes s’activeront pour jouer les "Anges Gardiens" et déverser protection, sagesse et bonheur sur la ville et ses habitants. Spectacle gratuit (45 minutes.)

À noter que le dimanche, la zone de police de Mouscron organise son village police avec des animations de 10h à 18 h: démonstrations canines et des drones, simulateur de conduite, voiture tonneau, exposition de véhicules. Entre 13 et 16 h, c’est le Vélopolis (une boucle de 15 kilomètres à la découverte du territoire hurlu) qui prendra le relais.

Gratuit.

À lire: Mouscron : trois jours pour inaugurer l’Hôtel de Ville, du vendredi 8 au dimanche 10 septembre

3.Le rallye de la Petite Reine (Lessines)

Le rallye de la Petite Reine part à la découverte de lieux inédits à la rencontre des arts de la rue, ces samedi 9 et dimanche 10 septembre à Lessines.

©

Faire découvrir Lessines et son patrimoine, ainsi que les arts de la rue au grand public, et cela en pédalant, c’est l’idée du centre culturel de Lessines. La 11e édition du rallye de la Petite Reine revient ce week-end, avec comme thème le 125e anniversaire de Magritte.

Ces samedi 9 et dimanche 10 septembre, deux pelotons (par jour !) prendront le départ du rallye à 9h et 10h sur la Grand-Place de Lessines. Sept arrêts ponctueront cette boucle d’environ 25 km où un spectacle attendra les participants: la ferme Crompaute (Papignies), l’orangerie du château de la Morlière (Ollignies), la plaine d’Houraing, la cour de l’hôpital Notre-Dame à la Rose, la ferme Lison (Deux-Acren), la carrière de l’Ermitage, au Chargeur à bâteaux.

La fête se poursuivra sur la Grand-Place, au village de la Petite Reine (dès 13 h), où les géants Magritte et le Thérapeute seront présents, tout comme des fanfares, plusieurs manèges d’arts forains et la compagnie "Giolisu & Teatro Pachuco" avec son spectacle "Le contraire de un", qui se déroulera… sur le banc de Magritte, histoire de faire une nouvelle fois un clin d’œil à l’anniversaire de l’artiste.

À lire: Rallye de la Petite Reine à Lessines : Un voyage à vélo dans l’univers des arts de la rue – Rallye de la Petite Reine à Lessines : Une traversée à la cime des montagnes de porphyre