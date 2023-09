Templeuve: un bel hommage rendu au créateur de la fête à la vie

Organisée pour la 32e fois au profit de la recherche médicale, la fête à la vie a connu son succès habituel. Jogging encadré par le running club local et marches Adeps ont constitué les maillons forts de cette édition avec plusieurs centaines de participants. Satisfaction également pour le repas à emporter, 360 colis ayant trouvé preneurs. Et même si certaines animations dominicales auraient mérité plus d’engouement, la satisfaction générale est de mise. André Wyseur et son comité pourront encore remettre une belle enveloppe à l’association francophone belge de l’ostéogenèse imparfaite (AFBOI) au profit de laquelle est organisée la fête. Pionnier de ce rendez-vous annuel, Jean-Pierre Segard aurait apprécié. Malheureux hasard, celui qui était devenu Alsacien d’adoption est décédé la semaine dernière. En présence de Christophe – un de ses enfants – un bel hommage lui fut rendu avant le départ du jogging via un "clapping" général ainsi que sous le chapiteau lors de la remise des prix.