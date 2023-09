Vaulx: Recyhoc compte s’étendre

Le centre de recyclage est accessible à toute personne (particulier, entreprise, administration, agriculteur…) désireuse de se débarrasser de ses déchets inertes (béton armé, béton non armé, maçonnerie, tarmac…) ou désireuse d’acquérir du granulat pour des travaux de fondations, voiries, fond de coffre, finition d’allées…

À l’examen du dossier de cette demande de permis d’environnement, relative à l’extension de sa zone de stockage de l’entreprise et l’augmentation de sa prise d’eau souterraine, il apparaît qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire.

La présente enquête publique a été lancée le 29 août et se clôturera à l’hôtel de ville de Tournai le mercredi 13 septembre, entre 15 h 30 et 15 h 45. Le dossier peut être consulté jusqu’à la date de clôture de l’enquête, uniquement sur rendez-vous, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, à l’hôtel de ville de Tournai, service urbanisme, du lundi au vendredi de 9h à 12 h, le mercredi et vendredi, de 13 h 45 à 15 h 45, et le lundi 4 septembre, de 16h à 20 h. Les rendez-vous sont à prendre au plus tard 24 h à l’avance, soit au 069/33 23 18 ou 069/33 23 14, soit via service.urbanisme@tournai.be. Toute personne intéressée peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’administration communale de Tournai dans les délais impartis. Les réclamations et observations verbales sont recueillies uniquement sur rendez-vous par la conseillère en environnement ou, à défaut, par l’agent communal délégué à cet effet. Vous pouvez obtenir des explications sur le projet auprès du demandeur (Recyhoc), du fonctionnaire technique du SPW (065/32 82 00) ou du fonctionnaire délégué du SPW (065/32 80 11).